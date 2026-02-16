Lazio, ancora due reti subite in casa: numeri mai registrati nella storia biancoceleste
RASSEGNA STAMPA - Non c’è solo la difficoltà nel trovare il gol. Contro l’Atalanta è emerso anche un nuovo campanello d’allarme sul fronte difensivo per la Lazio di Maurizio Sarri. Ancora una volta, allo Stadio Olimpico, i biancocelesti hanno incassato due reti, confermando una tendenza ormai preoccupante.
Lo stesso copione, ricorda il Corriere dello Sport, si era già visto nelle quattro precedenti gare casalinghe, contro Napoli, Fiorentina, Como e Genoa. Un filotto negativo senza precedenti nella storia della Lazio: mai, in un singolo campionato di Serie A, la squadra aveva subito almeno due gol in così tante partite interne consecutive.
Un dato che stona nettamente se messo a confronto con l’inizio del torneo. Nelle precedenti otto gare giocate all’Olimpico, infatti, la Lazio aveva costruito gran parte della propria solidità difensiva, collezionando cinque dei dieci clean sheet complessivi della stagione.