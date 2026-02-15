Lazio, senti Vocalelli: "Non sono contento. E se vincesse la Coppa Italia..."
15.02.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
In collegamento a Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha espresso il suo pensiero sulle ultime prestazioni della Lazio, compresa la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Di seguito le sue parole sulla stagione dei biancocelesti.
“Dopo la Coppa Italia dobbiamo essere contenti e soddisfatti, ma io non riesco ad essere ‘eccitato’ da quanto successo. Non credo che se la Roma vincesse la Coppa Italia e arrivasse ottava o nona in campionato qualcuno sarebbe così contento. È chiaro che chi è più scettico ambisce a vedere la Lazio costruire una squadra in grado di competere stabilmente tra le prime quattro o cinque del campionato. Dovremmo scendere in piazza se vince la Coppa Italia!?“.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.