Serie A | Pellegrino affonda il Verona nel finale. Solo un pari per De Rossi
15.02.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono terminate le gare delle 15 della domenica di Serie A. Vince il Parma nel finale contro il Verona, decisivo il gol di Pellegrino di testa. I gialloblù, in dieci dall'inizio del primo tempo per il rosso dato a Orban, avevano retto sul pari (momentaneo 1-1, rigore di Harroui che ha risposto a Bernabé) fino agli ultimi minuti. La rete del centravanti argentino ha fatto esultare il Tardini. Nessuno ha gioito, invece, allo Zini: tra Cremonese e Genoa la gara è terminata sul risultato di 0-0.
