Serie A | L'Udinese cade in casa: passa il Sassuolo in rimonta
15.02.2026 14:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Vince il Sassuolo nel lunch match tra Udinese e Sassuolo. Partono meglio i padroni di casa che bloccano la sfida al 10’ con la rete di Solet. Nella ripresa esce però la squadra di Grosso che in due minuti completa la rimonta prima con Laurienté e poi con Pinamonti.
Tre punti che permettono al Sassuolo di salire a quota 32 punti, a -1 dalla Lazio, mentre l’Udinese rimane a 32.
