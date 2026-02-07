Serie A | Genoa, con il Napoli come contro la Lazio: ko con un rigore nel finale
Succede di tutto al Ferraris nella sfida tra Genoa e Napoli. Parte meglio la squadra di De Rossi che sblocca il match dopo appena 3 minuti grazie al rigore di Malinovskyi. Gli azzurri di Conte rispondono e prima il pari con la rete si Holjund e poi completano la rimonta con il gol di McTominay, sostituito causa infortunio all’intervallo.
Nella ripresa ancora un errore difensivo di Buongiorno apre la strada al pareggio del Genoa firmato Colombo. In casa Napoli sembra piovere sul bagnato perché al minuto 76 gli azzurri rimangono anche in 10 per l’espulsione di Juan Jesus. Nel finale però il Genoa subisce la beffa: rigore per il Napoli, trasformato da Holjund, e 3-2 finale per la squadra di Conte esattamente come accaduto contro la Lazio all’Olimpico.
