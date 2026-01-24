Serie A | Kilicsoy e Palestra piegano la Fiorentina: al Franchi passa il Cagliari
Vince ancora il Cagliari di Pisacane che dopo l'impresa di battere la Juventus ferma anche la Fiorentina imponendosi per 1-2. La formazione sarda sblocca il match alla mezz'ora del primo tempo con la rete di Kilicsoy e poi raddoppia a inizio ripresa con una bellissima rete di Palestra, protagonista assoluto, che mette a segno anche la sua prima rete in Serie A.
Al 74' la Fiorentina accorcia le distanze con il gol di Brescianini e poco dopo sempre l'ex Atalanta va a un passo dal raddoppio e quindi dal pari che però non arriva.
Tre punti che permettono al Cagliari di salire a quota 25 punti in classifica mentre rimane a 17 la Fiorentina.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.