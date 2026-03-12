Diavolo di un Milan: il dato contro la Lazio dalla stagione 2021/22

Non basta la stagione complicata dei biancocelesti e il sogno scudetto dei rossoneri per arrivare alla sfida di domenica sera tra Lazio e Milan con la consapevolezza di dover centrare un’impresa per portare a casa i tre punti. A complicare le ambizioni della squadra di Sarri ci si mettono anche le assenze e, soprattutto, i numeri.

La squadra di Allegri, infatti, è stata negli ultimi anni per la Lazio una vera e propria montagna insormontabile, almeno in Serie A. A partire dalla stagione 2021/22, e contando solo le sfide andate in scena in campionato, su nove confronti andati in scena i biancocelesti hanno conquistato appena due successi a fronte di un pareggio e ben sei sconfitte.

Le due vittorie sono arrivate una a gennaio 2023 con Sarri, quando la Lazio vinse 4-0 all’Olimpico, e una a marzo 2025 con Baroni, che espugnò San Siro vincendo 2-1. Proprio l’ex tecnico biancoceleste è imbattuto contro il Diavolo sulla panchina della Lazio, perché con lui è arrivato l’unico pareggio, il 2-2 di fine agosto 2025.