Signori rivela: "Ecco il mio momento più bello alla Lazio". E sui tifosi...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In uno dei video pubblicati sul profilo social della sua Academy, l'ex attaccante Beppe Signori ha parlato del suo periodo vissuto alla Lazio da calciatore. In particolare ha rivelato il suo momento più bello in biancoceleste e il suo rapporto con i tifosi. Queste le sue parole a riguardo: "Il momento più bello vissuto alla Lazio è stato quando i tifosi sono scesi in piazza per non farmi andare via, oltre le soddisfazioni che ho avuto in campo. Sono riuscito a vincere tre volte la classifica cannonieri, questo è stato il maggior livello che ho ottenuto in Serie A. Il rapporto con i tifosi è stato sempre fntastico, sentivo quella maglia biancoceleste come la mia seconda pelle".

"Alla Lazio ho imparato il valore del gruppo, la forza della tifoseria e l’importanza di dare sempre il massimo, dentro e fuori dal campo", si legge nella didascalia. Di seguito il video.