Italia, nuovi problemi per Verratti: Gattuso costretto a rinunciarci
11.03.2026 18:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
Niente da fare per Marco Verratti. Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso è costretto a rinunciare al centrocampista dell Al-Duhail per i playoff Mondiali di marzo. Secondo quanto riportato da repubblica.it, infatti, l'ex PSG avrebbe accusato nuovi fastidi al ginocchio che lo terranno fuori dai prossimi impegni degli azzurri.
