Ex Lazio | Tudor, è crisi nera: tredici gare senza vittorie tra Juve e Tottenham
Tudor non sa più vincere. E la colpa è anche della Lazio. Il tecnico croato, ora sulla panchina del Tottenham, non vince da 13 partite di fila. Il suo ultimo successo tra l'esperienza alla Juventus e quella in Inghilterra risale al 13 settembre 2025, il 4-3 contro l'Inter siglato nel finale da Adzic. Da lì solo pareggi e sconfitte, compresa quella contro i biancocelesti di Sarri (1-0, gol di Basic) che gli è costato l'esonero da parte della società bianconera. Adesso è in crisi totale: con gli Spurs ha appena perso 5-2 in Champions League l'andata degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid e rischia la retrocessione in campionato. Di seguito la lista delle sue ultime gare.
10/03/2026 - Atletico Madrid-Tottenham 5-2 (ottavi di finale di andata di Champions League);
05/03/2026 - Tottenham-Crystal Palace 1-3 (29^ giornata di Premier League);
01/03/2026 - FC Fulham-Tottenham 2-1 (28^ giornata di Premier League);
22/02/2026 - Tottenham-Arsenal 1-4 (27^ giornata di Premier League);
26/10/2025 - Lazio-Juventus 1-0 (8^ giornata di Serie A);
22/10/2025 - Real Madrid-Juventus 1-0 (Champions League, 3^ giornata di League Phase);
19/10/2025 - Como-Juventus 2-0 (7^ giornata di Serie A);
05/10/2025 - Juventus-Milan 0-0 (6^ giornata di Serie A);
01/10/2025 - Villarreal-Juventus 2-2 (Champions League, 2^ giornata di League Phase);
27/09/2025 - Juventus-Atalanta 1-1 (5^ giornata di Serie A);
20/09/2025 - Verona-Juventus 1-1 (4^ giornata di Serie A);
16/09/2025 - Juventus-Dortmund 4-4 (Champions League, 1^ giornata di League Phase);
13/09/2025 - Juventus-Inter 4-3 (3^ giornata di Serie A).