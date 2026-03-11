FORMELLO - Lazio, la ripresa: Cataldi out, Romagnoli spera. E Basic...
FORMELLO - Sarri perde Cataldi. Gli esami svolti in giornata hanno confermato l'infortunio al polpaccio (lieve stiramento): non ci sarà contro il Milan. Farà di tutto per rientrare contro il Bologna, ma resta difficile vederlo in campo prima della sosta. Il suo posto in regia all'Olimpico dovrebbe prenderlo Patric, come successo contro il Sassuolo (non c'è Rovella, stagione finita).
Discorso diverso per Romagnoli: ha preso solo una botta, se la porta dietro dalla sfida contro l'Atalanta in Coppa Italia. Potrebbe farcela per domenica, ma per giocare dall'inizio dovrà dare rassicurazioni in settimana. Per questo si tiene pronto Provstgaard, eventualmente farà coppia con Gila al centro della difesa di fronte a Motta in porta (Provedel si è operato alla spalla ed è stato dimesso dall'ospedale, ha terminato la sua stagione).
Alla ripresa sul campo non si è ancora visto Basic. È fermo da più di un mese per un'infiammazione all'adduttore, nei prossimi giorni proverà a rientrare in gruppo. In caso di nuovo forfait, Dele-Bashiru resta in vantaggio su Belahyane per sostituirlo. Taylor è sicuro del posto, così come Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra (in netto vantaggio su Pellegrini). Il tridente d'attacco non dovrebbe subire variazioni, con Isaksen, Maldini e Zaccagni dall'inizio. Resta la doppia seduta di giovedì e i due allenamenti pomeridiani di venerdì e sabato per chiarire l'undici.