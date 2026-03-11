Lazio, Prandi: "Si fatica a vivere la lazialità. Lo stadio è l'unica arma per..."
Intervenuto in collegamento a Radiosei, il giornalista di LA7 Andrea Prandi ha commentato con amarezza la situazione in casa Lazio, esponendosi sulla contestazione messa in atto dai tifosi biancocelesti e sulla decisione di tornare a riempire l'Olimpico per la sfida contro il Milan. Queste le sue parole:
“E’ un periodo difficile, si fa fatica a vivere la lazialità. Si litiga anche con gli stessi compagni, gli amici, ci sono differenze di vedute. E’ un momento in cui bisogna restare uniti e combattere. I risultati positivi vengono molto dopo in questo periodo. Abbiamo vissuto tanti momenti di Lazio, ma uno così disorientante non c’era mai capitato".
"Sulla contestazione, sono il più radicale dei radicali. Io non avrei scelto di tornare allo stadio neanche con il Milan. Lo stadio è l’unica arma che il tifoso laziale ha per contestare questa proprietà. Colpirlo su quello che fa amale. Nessuna tifoseria del mondo si è mai allontanata così tanto dalla propria società. C’è un’idea di Lazio, quella che coltiviamo da bambini, che oggi non viene rappresentata a Formello. Io non andrà neanche a Lazio-Milan”.