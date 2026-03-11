Lazio, Marusic come Mihajlovic e Negro: il terzino scrive (di nuovo) la storia
RASSEGNA STAMPA - Mentre scala la classifica dei recordman di presenze nella storia della Lazio, dove oggi occupa la sesta posizione con 345 gettoni, alle spalle di Senad Lulic (371), Adam Marusic continua a ritagliarsi uno spazio sempre più ingombrante nella storia biancoceleste. Il suo gol segnato contro il Sassuolo ha permesso alla squadra di Sarri di conquistare una vittoria nell'extra-time. Obiettivo che in passato gli era riuscito anche nel 2024, quando al 92'49'' aveva segnato, sempre di testa, contro la Juve regalando i primi tre punti a Igor Tudor sulla panchina della Lazio.
DIFENSORI GOLEADOR - Per Marusic quello contro i neroverdi è stato, però, anche il suo quindicesimo gol in Serie A con l'aquila sul petto. Una cifra, come riporta il Corriere dello Sport, non indifferente per il terzino montenegrino, perché gli consente di diventare il quinto difensore nella storia della Lazio a raggiungere tale cifra. Prima di lui c'erano riusciti solamente: Massimo Oddo (17), Leandro Remondini (17), Paolo Negro (19) e Sinisa Mihajlovic (20).