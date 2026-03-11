Lazio, attesa per le condizioni di Romagnoli: le ultime verso il Milan
RASSEGNA STAMPA - Dopo lo stop definitivo di Provedel, ora preoccupano le condizioni dei polpacci di Romagnoli e Cataldi. Entrambi si sottoporranno oggi agli esami strumentali che chiariranno l’entità dei problemi.
Le condizioni del regista preoccupano più di quelle di Romagnoli, rimasto negli spogliatoi all’intervallo sempre per un risentimento al polpaccio. Nel suo caso, racconta il Corriere dello Sport, il problema sarebbe legato al riacutizzarsi del fastidio accusato contro l’Atalanta. Come spiegato da Sarri nel post partita, il difensore aveva subito un duro colpo in Coppa Italia e cinque giorni dopo ha forzato nonostante l’ematoma: potrebbe essere stato proprio questo a provocare l’indurimento del muscolo.
Nel frattempo si tiene pronto Provstgaard, candidato a fare coppia con Gila, come già accaduto nel secondo tempo contro il Sassuolo. L’alternativa sarebbe Patric, che però potrebbe essere spostato davanti alla difesa proprio per sostituire Cataldi.