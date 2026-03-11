Lazio, Motta già nella storia della Lazio: è il più giovane titolare in Serie A

RASSEGNA STAMPA - Una notte indimenticabile per Edoardo Motta. Lunedì il portiere ha debuttato in Serie A con la Lazio, diventando il più giovane estremo difensore della storia biancoceleste a partire titolare in campionato. A 21 anni e 55 giorni, Motta ha infatti superato il primato di Fernando Muslera, che nel 2007 aveva esordito dal primo minuto contro l’Empoli a 21 anni e 91 giorni.

L’ex portiere della Reggiana ha risposto con personalità: qualche incertezza, ma anche interventi importanti, tra cui una parata decisiva su Doig che ha evitato il possibile 2-1 dei neroverdi. Positivo anche il giudizio di Sarri, costretto a lanciarlo visto l'infortunio di Provedel: "Ha fatto una discreta partita, con una sola incertezza e un paio di buone parate. Deve migliorare con i piedi, ma è normale: ha bisogno di esperienza".

Per Motta è stata una serata carica di emozione: "Debuttare davanti alla mia famiglia è stato speciale. L’emozione c’era, ma ho provato a restare concentrato. Non bisogna mai smettere di crederci". Il giovane portiere ha poi dedicato un pensiero a Ivan Provedel, fermo per infortunio: "Gli auguro di tornare presto, la Lazio ha bisogno di un portiere della sua esperienza".

