Champions League, Atalanta travolta: il Bayern passeggia e ipoteca i quarti
Era chiaro fin dal momento del sorteggio che all’Atalanta sarebbe servita un’impresa per conquistare i quarti di finale di Champions League. Il risultato della gara di andata è però di quelli pesanti oltre ogni immaginazione. Crolla a Bergamo, di fronte ai suoi tifosi, la squadra di Palladino: il Bayern Monaco passeggia al Gewiss Stadium e passa 6-1, in una gara senza storia sin dal primo minuto. Bastano tre gol per tempo alla squadra di Kompany per mettere più di un piede e mezzo ai quarti: Stanisic apre le marcature, lo seguono a metà del primo tempo Olise e Gnabry. Nella seconda frazione c’è gioia per Nicolas Jackson e Musiala, nel mezzo anche la doppietta personale di Olise. Nel pieno del recupero il gol della bandiera, realizzato da Pasalic. Affonda l’Atalanta, a cui rischia di restare soltanto la Coppa Italia (il 22 aprile la semifinale di ritorno contro la Lazio) per assicurarsi l’Europa anche nella prossima stagione.