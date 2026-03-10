Lazio, Abbate: "Se Sarri va via rischia anche Fabiani!"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Alberto Abbate. Il giornalista del Messaggero ha commentato la partita tra Lazio e Sassuolo, spostando l'attenzione anche sugli infortunati e sul rapporto tra Sarri e la società.

LAZIO-SASSUOLO - "Ho visto una partita a fiammate, e la Lazio ha meritato di vincere perché ha avuto le fiammate migliori. Come al solito manca un po' di cinismo, anche perché avevi la gara spianata dal vantaggio di Maldini. Dovevi sfruttare meglio le tante occasioni che hai avuto".

INFERMERIA - "Sugli infortunati si sa ancora poco, vanno fatti ulteriori esami, ma pare si tratti solo di un indurimento al polpaccio sia per Cataldi che per Romagnoli. Cataldi pare essersi fermato in tempo, ma sapremo meglio nelle prossime ore. Nonostante ciò, entrambi rimangono in dubbio per la partita con il Milan. Basic in teoria per la partita col Milan ce la dovrebbe fare, tant'è che è stato inserito nella lista dei 30 preconvocati della Croazia. Se non dovesse farcela non ho dubbi che rivedremo Patric come vertice basso. Belahyane giocherebbe in quel ruolo al massimo per sostituire Patric. Provedel si è operato, è un'operazione di routine per rimettergli a posto la spalla. È andata bene, ma ovviamente è parte del percorso di riabilitazione, quindi ci vorranno comunque 4-5 mesi".

SARRI - "Le dichiarazioni di Sarri sono sempre frecciate che continua a mandare. La frase finale sul fatto di non sapere più perché è qui è molto ad effetto. È una frase d'amore verso il popolo laziale. Fabiani non è contrario eventualmente alla separazione tra Lazio e Sarri. Fabiani ha riacquisito tanto credito da parte di Lotito nella campagna invernale quando ha fatto fare così tante plusvalenze, ma allo stesso tempo gli imputa il fatto di averlo convinto a riportare Sarri alla Lazio. Escludo categoricamente che Sarri si dimetta"

FUTURO DI FABIANI - "Se dovesse esserci una separazione da Sarri a fine stagione anche Fabiani potrebbe rischiare perché è a lui che si imputa la presenza di Sarri. Nulla poi è scontato. Fabiani ha un contratto fino al 2027. Vediamo cosa succederà, ora è troppo presto per parlarne"