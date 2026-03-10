Jankto durissimo su un allenatore di A: "Un ca**o di cog***ne!"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

"L'allenatore con cui mi sono trovato peggio in carriera è Davide Nicola". Lo ha detto l'ex centrocampista, che in Serie A ha vestito le maglie di Udinese e Cagliari, Jakub Jankto. In box domande pubblicato sul proprio profilo Instagram, infatti, al calciatore ceco è stato chiesto quale fosse l'allenatore con cui si era trovato peggio in carriera.

Jankto ha risposto senza esitazione l'attuale tecnico della Cremonese, aggiungendo un commento molto duro: "Quel caz** di coglio** non mi ha fatto giocare neanche un minuto. Nell'ultima stagione se mi sono comportato benissimo è solo per la squadra e per i tifosi".

Il calciatore ha anche raccontato come tra gli allenatori che più di tutti lo hanno segnato in carriera ci sia Claudio Ranieri. Queste le sue parole sull'allenatore romano: "Lui è stato un top. Ammetto che averi voluto ammazzarlo un milione di volte, ma mi ha regalato grandi emozioni".