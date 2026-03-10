Lazio - Sassuolo, Patric non perfetto da centrocampista: le sue pagelle
10.03.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Pareri contrastanti per un Patric formato regista. La scelta è ricaduta sullo spagnolo al momento del cambio di Cataldi nel primo tempo contro il Sassuolo: Sarri l'ha preferito a Belahyane, questione di caratteristiche. La sua prestazione però non ha convinto tutti: i quotidiani si dividono sul suo voto, tra la sufficienza e la 5,5. Di seguito le pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Patric 6;
IL MESSAGGERO - Patric 5.5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Patric 6;
IL CORRIERE DELLA SERA - Patric 5.5;
LA REPUBBLICA - Patric 6.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.