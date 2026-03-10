Lazio - Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: Gila tra i migliori, Zac non punge
RASSEGNA STAMPA - Torna a vincere la Lazio. I biancocelesti superano 2-1 tra le mura amiche il Sassuolo grazie alla rete a inizio gara di Daniel Maldini e a quella nel recupero di Marusic per annullare il momentaneo pareggio firmato da Laurienté. Voti alti quindi per gli autori dei due gol, ma non solo. Giudicate positivamente anche la prestazione di Gila e l’esordio di Motta. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 6.5; Marusic 7, Gila 8, Romagnoli 6.5 (Provstgaard 6), Tavares 7; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 6), Taylor 6; Isaksen 5 (Cancellieri 7), Maldini 7 (Dia 6), Zaccagni 5.5 (Pedro SV). All.: Sarri 6.5
IL MESSAGGERO - Motta 6.5; Marusic 7, Gila 6.5, Romagnoli 6 (Provstgaard 6), Tavares 6; Dele-Bashiru 5.5, Cataldi 6 (Patric 5.5), Taylor 6; Isaksen 6 (Cancellieri 7), Maldini 6.5 (Dia 5.5), Zaccagni 5 (Pedro SV). All.: Sarri 7
GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 6.5; Marusic 6.5, Gila 6.5, Romagnoli 5.5 (Provstgaard 6), Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 6), Taylor 5.5; Isaksen 5.5 (Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (Dia 6), Zaccagni 5.5 (Pedro 6). All.: Sarri 6
CORRIERE DELLA SERA - Motta 6.5; Marusic 7, Gila 6.5, Romagnoli 5.5 (Provstgaard 6), Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 5.5), Taylor 6; Isaksen 5.5 (Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (Dia 6), Zaccagni 5 (Pedro 6). All.: Sarri 6
LA REPUBBLICA - Motta 6.5; Marusic 7.5, Gila 6.5, Romagnoli 6 (Provstgaard 6.5), Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (Patric 6), Taylor 6.5; Isaksen 5 (Cancellieri 6.5), Maldini 7 (Dia 6), Zaccagni 5 (Pedro 6). All.: Sarri 6.5