Lazio - Sassuolo, manca un rigore su Maldini: le pagelle dell'arbitro Arena
RASSEGNA STAMPA - Un episodio ha macchiato la partita dell'arbitro Ruben Arena in Lazio - Sassuolo. I quotidiani hanno evidenziato la sua prestazione tutto sommato positiva, dove spicca però il rigore non dato a Maldini su fallo di Lipani. Per Il Corriere dello Sport è da 5,5: "Maldini va in anticipo sul pallone, da dietro e di fianco Lipani cerca di recuperare la posizione di svantaggio, colpendo solo il giocatore. Dinamica che sembra essere da calcio di rigore, probabilmente più da campo che da VAR, anche se il contatto è netto".
Il Messaggero, invece, lo boccia con un sonoro 5: "Non prende in considerazione l'intervento di Lipani, già ammonito, su Maldini in area di rigore. Il centrocampista entra disinteressandosi del pallone. Confuso nel finale".
Diverso invece il pensiero de La Gazzetta dello Sport, che anzi promuove Arena con un 6 e non considera punibile il colpo sull'attaccante biancoceleste in area: "Al 40’, in area, Lipani (già ammonito) colpisce con l’anca Maldini, in vantaggio sulla palla ma non in possesso: il dubbio c’è ma il colpo non viene ritenuto così travolgente da arrivare ad assegnare un rigore".