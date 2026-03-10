Lazio, Maldini sblocca l’attacco: spazzato via un tabù dell’inizio 2026
RASSEGNA STAMPA - Un gol che sa di liberazione per Daniel Maldini. È il primo con la maglia della Lazio, che arriva dopo cinque gare di campionato e due di Coppa Italia in cui il calciatore biancoceleste si era limitato a servire due assist ai compagni: uno per Pedro a Torino in campionato, l’altro per Dele-Bashiru in Coppa Italia con l’Atalanta.
La discesa di Isaksen dopo ottanta secondi di gara con il Sassuolo ha permesso al figlio e nipote d’arte di sbloccarsi, in ritardo rispetto al solito: nelle precedenti esperienze aveva spesso segnato all’esordio. Il gol realizzato, però, ha un valore importante non solo per Daniel Maldini, ma per l’intero attacco della Lazio.
La rete del vantaggio iniziale segnata contro il Sassuolo spazza infatti via un tabù che aveva frenato l’attacco biancoceleste in questo 2026: si tratta infatti, come riporta Il Messaggero, del primo gol del nuovo anno di una punta della Lazio in campionato, dopo quella di Dia in coppa contro l’Atalanta. L’ultimo gol in Serie A di un attaccante risaliva invece alla rete di Noslin valsa il successo di misura a Parma il 13 dicembre 2025.