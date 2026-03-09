Pellegrini compatta la Lazio: la scelta per festeggiare i 27 anni
09.03.2026 11:45 di Mauro Rossi
Giornate di festa per Luca Pellegrini. Sul campo ha ripreso vita il ballottaggio con Nuno Tavares, che sembra aver scavalcato nuovamente il classe 1999 nelle gerarchie. Fuori dal rettangolo verde, però, sono stati giorni felici per il terzino, che il 7 marzo ha compiuto 27 anni. E, come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, per l’occasione il difensore ha scelto di coinvolgere l’intera Lazio. I festeggiamenti per il compleanno sono andati in scena infatti insieme a tutti i compagni, con rispettive mogli e fidanzate. Un modo per celebrare i 27 anni sulla carta d’identità, ma anche per compattare il gruppo in vista di un finale di stagione in cui la squadra è chiamata a dare risposte sul campo.