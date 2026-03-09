Ex Lazio, Gregucci verso l’esonero: al capolinea l’avventura alla Sampdoria
Manca solo l’ufficialità, ma la decisione sembra ormai presa: Angelo Gregucci e Salvatore Foti sono a un passo dall’addio alla Sampdoria. La società blucerchiata ha scelto infatti di esonerare l’ex calciatore biancoceleste e l’ex vice di Mourinho dopo una notte di riflessioni a seguito della pesante sconfitta in casa del Frosinone, terzo ko in quattro gare.
Sedicesima in classifica, la Sampdoria si trova risucchiata nella lotta per non retrocedere in Serie C, con appena cinque punti di vantaggio sull’ultimo posto del Pescara e a sole due lunghezze dalla penultima piazza occupata dal Bari. Da qui la necessità di dare una scossa e la scelta di esonerare Gregucci e Foti, arrivati a metà ottobre per sostituire Donati.
Un segnale chiaro sull’esonero è arrivato anche dalla scelta per l’allenamento odierno, affidato ad Attilio Lombardo, altro ex Lazio e già collaboratore tecnico della Sampdoria. Che, nelle prossime ore, sarà chiamata a scegliere il suo nuovo tecnico: in lista Beppe Iachini, ma anche Guido Pagliuca dopo l’esonero di ottobre dall’Empoli.