Lazio, Cucchi esulta con la squadra dopo il Sassuolo: "Grazie ragazzi..."

10.03.2026 11:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Cucchi esulta con la squadra dopo il Sassuolo: "Grazie ragazzi..."

La Lazio torna a vincere in campionato. Decisivo il gol di Marusic contro il Sassuolo, che ha regalato alla squadra di Sarri i tre punti ribaltando il momentaneo pareggio di Laurienté nel primo tempo. Attraverso un post su X, il giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi ha esultato per il successo ringraziando i giocatori in campo. Di seguito ciò che ha scritto: "Grazie ragazzi. Grazie Maldini, grazie Marusic, grazie Patric, grazie Motta. Non ho altro da aggiungere stasera. Forza Lazio!".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.