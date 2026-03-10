Lazio, Cucchi esulta con la squadra dopo il Sassuolo: "Grazie ragazzi..."
10.03.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio torna a vincere in campionato. Decisivo il gol di Marusic contro il Sassuolo, che ha regalato alla squadra di Sarri i tre punti ribaltando il momentaneo pareggio di Laurienté nel primo tempo. Attraverso un post su X, il giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi ha esultato per il successo ringraziando i giocatori in campo. Di seguito ciò che ha scritto: "Grazie ragazzi. Grazie Maldini, grazie Marusic, grazie Patric, grazie Motta. Non ho altro da aggiungere stasera. Forza Lazio!".
Grazie ragazzi. Grazie #Maldini, grazie #Marusic, grazie #Patric, grazie #Motta. Non ho altro da aggiungere stasera. Forza Lazio!#LazioSassuolo— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) March 9, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.