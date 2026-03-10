Lazio, Sarri aspetta Basic: possibile ritorno contro il Milan. Le ultime
RASSEGNA STAMPA - Attesa per Toma Basic. È fermo ormai da un mese: era uscito all'intervallo della gara contro la Juventus per un problema all'adduttore da cui ancora non è guarito completamente. Sente ancora dolore, ha saltato anche l'ultima partita con il Sassuolo. Ora Sarri lo aspetta per la prossima sfida contro il Milan, in programma all'Olimpico.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il croato (inserito anche nella lista dei pre-convocati della sua Nazionale) dovrebbe rientrare proprio contro i rossoneri. La speranza è che riesca a tornare ad allenarsi in gruppo, così da strappare la convocazione e mettersi a disposizione del tecnico. Il suo posto fin qui se lo sono divisi Belahyane e Dele-Bashiru, nel terzetto con Cataldi e Taylor.