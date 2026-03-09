Lazio, Artistico si è preso lo Spezia: meglio di Pio Esposito e Nzola. E il futuro...
RASSEGNA STAMPA - Lo Spezia ai suoi piedi. In bianconero, Gabriele Artistico ha già fatto meglio in bianconero di Pio Esposito, ora all'Inter, e di Nzola, grande bomber nel 2020. L'attaccante classe 2002, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dalla Lazio, è arrivato a dieci gol in Serie B dopo la doppietta al Monza. In stagione sono undici, contando anche la rete in Coppa Italia contro la Sampdoria.
E le ha segnate tutte da novembre a oggi, praticamente solo con Donadoni in panchina. Nei prossimi mesi, come riportato da Il Secolo XIX, si deciderà anche il suo futuro. Lo Spezia può acquistarlo per 3 milioni di euro, ma la Lazio può attivare l'opzione di controriscatto da 500mila euro e riportarlo a Formello.
Visti i tanti problemi, però, a Lotito potrebbe far comodo fare cassa con il centravanti, arrivato dalla Virtus Francavilla nell'estate 2024. Molto dipenderà dal finale di stagione dei bianconeri, attualmente in zona playout e invischiati nella lotta salvezza. È un gioco di stalli, spiega ancora il quotidiano. Vedremo chi farà la prima mossa.