Lazio, Motta vede l’esordio: si interrompe una lunga striscia dell’era Lotito
Sarà Edoardo Motta il portiere titolare della Lazio da qui a fine stagione. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Ivan Provedel hanno emesso il verdetto più duro, costringendo il classe 1994 a programmare per domani l’operazione e quindi a chiudere in anticipo la stagione. Il suo posto sarà preso dall’ex Reggiana che, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, interromperà una lunghissima striscia dell’era Lotito.
Con l’addio invernale di Mandas, che potrebbe tornare comunque alla base a luglio, la Lazio ha salutato anche un secondo con un’esperienza pregressa alle spalle. Anche nel momento dell’arrivo dall’OFI Creta, infatti, il greco aveva già 62 gare nel massimo campionato ellenico alle spalle e aveva vinto il premio come miglior portiere del campionato.
Prima di lui, tra i tanti secondi dell’era Lotito, erano passati per Formello giocatori come Sepe, Maximiano, Strakosha, Reina e Marchetti. Tutti portieri di esperienza, a differenza di Motta che può vantare appena 24 gettoni tra Serie B e Coppa Italia. Questa sera con il Sassuolo arriverà la prima presenza in Serie A per Edoardo Motta e in panchina siederanno Furlanetto, a sua volta senza presenze nel massimo campionato, e probabilmente Giacomone della Primavera, per una prima volta assoluta dall’arrivo di Lotito.