Lazio, l'assenza dei tifosi si fa sentire: non subivi così tanto dai tempi della guerra
09.03.2026 10:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio sprofonda in una terra i mezzo che non le appartiene, i numeri sono inoppugnabili e sono pochi gli spunti positivi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A la Lazio ha ottenuto una sola vittoria, contro il Genoa il 30 gennaio; per il resto, tre pareggi e tre sconfitte.
Non finisce qui. Gli uomini di Sarri hanno incassato almeno due gol nelle ultime cinque gare interne. In tutta la sua storia in campionato era successo solo un’altra volta di subire così tante reti per più partite casalinghe consecutive: sette tra marzo 1943 e ottobre 1946. Praticamente un’altra epoca.
