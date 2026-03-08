Lazio, guarda Greenwood al Marsiglia: ha raggiunto un traguardo pazzesco
Greenwood trascina il Marsiglia. Numeri da capogiro per l’attaccante inglese, nonostante la stagione assolutamente non positiva della squadra francese. Tra Ligue 1 e coppe, il classe 2001 ha segnato 25 gol, di cui 10 di sinistro e 15 di destro. Come riportato da Cronache di Spogliatoio, si tratta dell’unico giocatore dei top cinque campionati europei che è in doppia cifra di gol con entrambi i piedi. Un risultato incredibile anche con un ambiente non perfetto, con il cambio di allenatore di qualche settimana fa dopo l’esonero di De Zerbi in panchina e le proteste dei tifosi. Nell’estate del 2024 la Lazio aveva anche provato a prenderlo dal Manchester United senza riuscirsi. Alla fine è andato prima all’Espanyol e poi al Marsiglia, dove ora brilla la sua stella.