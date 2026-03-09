Lazio, Mattei: "Se tutto va bene, restano solo tre gare importanti"
Ospite in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha detto la sua sulla sfida odierna tra Lazio e Sassuolo, tornando poi sulla partenza di Mandas a gennaio e il successivo arrivo di Motta. Queste le sue considerazioni:
“Lazio-Sassuolo è una delle partite inutili di questo finale di stagione. La Lazio, se tutto va bene, avrà ancora tre gare importanti, per il resto invece non ha più da chiedere al campionato".
"C’è stato detto che Mandas voleva andare via per giocare: potevano darlo al Torino, al Genoa o ad una squadra all’estero che garantiva la sua presenza in campo. Così è stato fatto un danno, è andato in Inghilterra e non gioca: che operazione è? Io sono sempre più dell’idea che le scelte tecniche della Lazio, dipendano dalle scelte economiche. Motta farà bene, ma il problema resta la strategia: si punta solo a risparmiare. Si vive alla giornata pensando, appunto, solo al risparmio”.