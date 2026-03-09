Lazio, parla Simonelli: "Spero che l'Olimpico torni a riempirsi di tifosi"
09.03.2026
Intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato della situazione attuale del calcio italiano, soffermandosi sulla protesta dei tifosi della Lazio contro la società e sullo Stadio Olimpico vuoto. Di seguito le sue parole.
"L'auspicio è che l'Olimpico torni a riempirsi e che i tifosi biancocelesti, pur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sentire comunque il loro calore alla squadra. E più in generale mi auguro che gli stadi vuoti non rappresentino più la costante di alcune partite del nostro campionato".
