Calciomercato Lazio | Il Bologna segue Artistico allo Spezia: i dettagli
Gabriele Artistico si è preso lo Spezia. Con la doppietta contro il Monza è arrivato a dieci gol in Serie B, per un totale di undici in stagione. L'attaccante classe 2002, in prestito dalla Lazio, è il protagonista assoluto della stagione dei bianconeri. E nell'ultima gara di campionato al Picco a tenerlo d'occhio c'era Sartori, direttore sportivo del Bologna.
Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, il dirigente rossoblù l'avrebbe individuato come possibile nuovo acquisto in attacco in vista di un'eventuale cessione in estate di Castro. A fine stagione, lo Spezia ha la possibilità di acquistarlo per tre milioni di euro, con la società biancoceleste che potrebbe controriscatto per 500mila euro. Da lì arriverà la decisione sul suo futuro, su cui adesso c'è anche il Bologna.