Lazio, i convocati di Sarri per il Sassuolo: Basic ancora fuori
09.03.2026 14:25 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Sassuolo. Oltre al lungodegente Rovella e Provedel, resta ancora assente Toma Basic. Prima chiamata, invece, per il portiere classe 2008 Giacomone. Questo l'elenco completo:
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.