Lazio - Sassuolo, le probabili formazioni: Motta in porta e tante conferme
Dopo la Coppa Italia, la Lazio torna a giocare in campionato. All'Olimpico arriva il Sassuolo di Grosso, attualmente più avanti in classifica. Problemi in porta: Provedel sarà costretto a operarsi per un infortunio alla spalla, ha già terminato la sua stagione. D'ora in poi giocherà Motta, all'esordio con la maglia biancoceleste. Il terzo portiere probabilmente sarà Giacomone della Primavera. In difesa si è rivisto Gila al centro con Romagnoli: lo spagnolo sarà confermato a discapito di Provstgaard. A sinistra Nuno Tavares potrebbe scavalcare di nuovo Pellegrini, con Marusic che si muoverà ancora a destra. A centrocampo è sempre out Basic: il suo posto lo prenderà Dele-Bashiru, che completerà il terzetto con Cataldi e Taylor. In attacco ritrovato Maldini al centro del tridente; sulle fasce spazio a Isaksen e Zaccagni (in vantaggio su Cancellieri e Noslin).
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Konè, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurientè. All.: Grosso.