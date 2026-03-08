Serie A | Estupinan affonda l'Inter: il derby lo vince il Milan
08.03.2026 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È il gol di Estupinan a decidere il derby di Milano. A vincere è il Milan, che ha battuto l'Inter e si è portato a -7 dal primo posto in classifica occupato proprio dai nerazzurri. La rete del terzino rossonero nel primo tempo è bastata ad Allegri per battere Chivu per la seconda volta in questa stagione.
