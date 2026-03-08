Lazio, Dele-Bashiru: "Coppa Italia? È tutto aperto, possiamo arrivare in finale"

Nell'intervista concessa ai canali ufficiali del club, nel match program di Lazio - Sassuolo, Dele-Bashiru ha parlato anche della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti all'Olimpico hanno pareggiato 2-2 con l'Atalanta, il primo gol che ha sbloccato il match lo ha segnato il nigeriano che in vista del ritorno ha detto: "Ovviamente avremmo voluto vincere la gara di andata eravamo consapevoli di affrontare una squadra forte. L'Atalanta ha tanta qualità ma per il ritorno a Bergamo è ancora tutto aperto, possiamo vincere e arrivare in finale di Coppa Italia".

"Cosa mi ha lasciato il gol? Sono stato molto felice per il gol. Finora purtroppo ho vissuto una stagione difficile: prima ho avuto diversi infortuni, poi sono partito per la Coppa d'Africa. Non ho mai trovato continuità, per questo spero che la prestazione e la rete contro l'Atalanta possano diventare un punto di partenza per il finale di questa stagione".

