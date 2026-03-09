Milan - Inter, Trevisani sicuro: "La mano di Ricci come Bisseck contro la Lazio"
09.03.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sta facendo molto discutere il rigore non fischiato all'Inter nei minuti finali del derby perso contro il Milan. La protesta è per un tocco di mano in area di rigore di Ricci, considerato non punibile né dall'arbitro in campo e né dal Var. In merito, il telecronista Riccardo Trevisani ha espresso il suo pensiero negli studi di Pressing, citando un episodio dello scorso anno che ha visto la Lazio protagonista proprio a San Siro.
Di seguito le sue parole: "Quello di Ricci è un rigore facile da vedere, la review al Var dura 4 secondi. Errore imperdonabile di Abisso e Di Bello, il braccio di Ricci si apre esattamente come quello di Bisseck in Inter - Lazio".
