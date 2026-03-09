Lazio, Sarri a Dazn: "Lo stadio vuoto è triste, la società deve fare qualcosa"
09.03.2026 20:20 di Simone Locusta
Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Sassuolo per presentare la sfida e per commentare nuovamente la situazione dello stadio vuoto. In particolare, il Comandante ha chiesto alla società di fare qualcosa per risolvere la questione. Ecco di seguito le parole del tecnico biancoceleste.
"Che Lazio aspettarsi? La versione vera, speriamo in un atteggiamento diverso. Questione di motivazioni? Penso di si, dovrebbero esserci sempre, spero stasera ci siano. Motta? Tutto abbastanza normale, il ragazzo l'ho visto tranquillo. Stadio vuoto? Non solo è brutto, è triste, è deprimente, avvilente, penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società".