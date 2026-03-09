Lazio, Matri: "Tifosi assenti? Per riavvicinarli serve un progetto serio"
09.03.2026 20:34 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Nel pre partita di Lazio - Sassuolo, Alessandro Matri, opinionista di Dazn ed ex calciatore biancoceleste, si è espresso sull'assenza dei tifosi laziali all'Olimpico. Queste le sue considerazioni:
“Assenza tifosi? Sai cosa sta mancando, da quella parte c’è un tifo che può aiutarti. Non ti abitui e non è facile approcciare alla partita. Non capisco come si possa risolvere adesso e cosa la società possa fare. Forse dall’anno prossimo con un progetto serio puoi riavvicinare la gente”.
