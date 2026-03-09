Lazio, De Grandis (Sky): "Servono alcune risposte. Motta? Se farà male..."
Ai microfoni di Radio Laziale, nel giorno di Lazio-Sassuolo, è intervenuto Stefano De Grandis. Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua sul rendimento di alcuni singoli, sperando in un passo avanti specialmente da parte di Tavares e Dele-Bashiru, e sull'esordio da titolare di Edoardo Motta, che prenderà il posto dell'infortunato Provedel.
TAVARES E DELE-BASHIRU - "Spero che Tavares e Dele-Bashiru facciano un passo in avanti dal punto di vista della costanza, avresti due colossi fisici che possono darti tanto da qui alla fine. Servono risposte tecniche da alcuni giocatori".
MOTTA - "Per Motta non sarà una partita facile, il portiere è un ruolo delicato e andrebbe sostenuto anche in caso di prestazione non eccellente, Corvi al Parma ora è una certezza ma alla prima da titolare sbagliò tanto".