Lazio, trend positivo con il Sassuolo. Quest'anno però la musica è diversa
09.03.2026 10:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Lazio e Sassuolo ha sempre visto i biancocelesti favoriti. I numeri lo confermano: come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Lazio è rimasta imbattuta in nove delle undici gare casalinghe giocate contro il Sassuolo. Lo score è sicuramente favorevole, ma Grosso e i suoi vengono da cinque vittorie nelle ultime sei partite, tre di fila. I pronostici, in questo caso, potrebbero essersi ribaltati.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.