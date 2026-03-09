Lazio, rischio record negativo: il Sassuolo deve essere un punto di svolta
RASSEGNA STAMPA - Serve una direzione chiara, serve una reazione. Questa sera la Lazio ospita all’Olimpico il Sassuolo in una partita che per Sarri può diventare importante per dare nuova struttura alla squadra. Dopo l’infortunio di Provedel tra i pali ci sarà l’esordio del 21enne Edoardo Motta, alla prima presenza sia con la Lazio sia in Serie A. Il giovane portiere dovrà crescere nelle prossime settimane per arrivare pronto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale, a impegni delicati come il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e il derby a fine stagione.
Intanto la classifica preoccupa: con il pareggio di ieri il Parma ha agganciato i biancocelesti all’undicesimo posto. Il rischio è quello di chiudere il peggior campionato dell’era Lotito, presidente dal 2004, visto che la Lazio non è mai scesa sotto il tredicesimo posto.
I risultati in Coppa Italia fanno riflettere: nella competizione la Lazio ha battuto Milan e Bologna, finaliste della scorsa stagione, mettendo in difficoltà anche l’Atalanta. In campionato, invece, la squadra fatica soprattutto contro le formazioni della parte sinistra della classifica. Proprio il Sassuolo, attualmente nono e vincente nella gara d’andata può rappresentare l’occasione per cambiare rotta.