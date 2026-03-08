Roma, Gasperini polemico: "Var? Facessero un altro mestiere se..."
Dopo la sconfitta contro il Genoa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn commentando un episodio nell'area rossoblù. L'allenatore giallorosso si è lamentato di un rigore non dato alla sua squadra per un fallo di mano di Malinovskyi non visto né dall'arbitro e né dal Var.
Di seguito le sue parole: "L'episodio in area di rigore si capisce bene, ma il VAR non è intervenuto: anche lì, ognuno lo può interpretare come vuole, ma le immagini sono chiarissime. Ma non ci attacchiamo a questi episodi. Se chi si occupa del VAR non ha certezza in questo caso, faccia un altro mestiere. Magari non l'ha giudicato per altri motivi da rigore, non si può tenere una tesi del genere. Non si può mica cambiare la realtà, è abbastanza evidente: non l'ha dato e non bisogna attaccarsi ad altre interpretazioni".