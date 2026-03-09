Serie A, Simonelli: "Var? Le polemiche ci saranno sempre. E Rocchi..."
Nel suo intervento a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento, il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato delle polemiche degli ultimi mesi relative agli arbitri e all'utilizzo del Var. Di seguito le sue parole.
“Proteste sul Var? Non commento. Mi limito a constatare che le polemiche ci sono sempre state e ci sono, l’errore dell’arbitro è tollerato mentre quello del Var meno. Però, se tirassimo le somme, credo che nella maggior parte degli episodi siano più le risoluzioni che gli errori. Si può migliorare, ma non getterei la croce sulla tecnologia: cerchiamo di fare in modo che sbagli il meno possibile, ma dobbiamo accettare che possa capitare”.
"Il 23 ci confronteremo con Rocchi, per cercare di capire le esigenze degli arbitri. Vogliamo che siano messi in condizioni ideali per poter decidere in maniera più corretta. Cercheremo di metterci noi a disposizione della classe arbitrale per aiutarli. Naturalmente, sarà l’occasione di confrontarsi anche sul futuro, sulle linee guida da trasmettere agli arbitri. Siamo in una fase di work in progress, in cui le parti si trovano e cercano di trovare soluzioni migliori per tutti”.
"Le polemiche, dicevo, ci sono sempre state e ci saranno. Lavoriamo perché siano meno, ma non possiamo immaginare che l’errore spaventi, come se fosse un computer. Dove la decisione può essere oggettiva, la Lega è stata tra le prime ad aiutare gli arbitri: penso alla Spagna che non ha la goal-line technology. Però la vedo difficile che spariscano completamente gli errori: l’importante è che le decisioni degli arbitri siano sempre prese in maniera omogenea”.