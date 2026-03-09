Lazio - Sassuolo, Maldini sblocca la sfida: è il suo primo gol in biancoceleste
09.03.2026 20:48 di Simone Locusta
Pronti, partenza, gol. La Lazio passa subito in vantaggio all'Olimpico contro il Sassuolo: ad aprime le marcature è stato proprio Daniel Maldini, nuovo acquisto arrivato durante la sessione invernale di calciomercato. Il gol di questa sera è il primo in maglia biancoceleste per l'ex Atalanta e Monza, con l'auspicio che sia il primo di una lunga serie all'ombra del Colosseo.
