Lazio - Sassuolo, l'Olimpico (anche vuoto) si fa sentire: cosa è successo
09.03.2026 20:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Continua la protesta dei tifosi biancocelesti che, anche in occasione di Lazio-Sassuolo, hanno deciso di lasciare lo stadio vuoto non presenziando neanche a Ponte Milvio.
Poco più di 2.000 i biglietti venduti con i pochi presenti che però si stanno facendo sentire. I supporter hanno accennato prima alcuni cori in favore dela squadra e poi i consueti cori contro il presidente Lotito.
Insomma, seppur pochi, i presenti hanno deciso di non rimanere in silenzio.
