PRIMAVERA | Bologna - Lazio 1-2: Punzi torna al successo
La Lazio Primavera rialza la testa e torna al successo contro il Bologna dopo tre ko consecutivi. Dopo un inizio complicato, che ha visto Pannozzo respingere il penalty calciato da Lo Monaco, la squadra di Punzi si porta avanti al 21’ grazie a un’incornata di Pernaselci. Appena pochi minuti più tardi, Sulejmani trafigge Franceschelli con un potente mancino all’angolino e porta i biancocelesti sul 2-0. Nella ripresa, i rossoblù sono più propositivi e riescono ad accorciare le distanze al 68’ con la perla di Castaldo. I padroni di casa sfiorano a più riprese il pari, anche con un gol annullato a Negri, ma alla fine è la Lazio a portare a casa i tre punti, ampliando il divario con la zona play-out.
Primavera 1 | 29ª giornata
Sabato 7 marzo 2026, ore 15:00
Stadio "Granarolo Youth Center", Crespellano (BO)
BOLOGNA: Franceschelli, Castaldo, Lai (46' Nordvall), Papazov, Nesi (75' Ravaglioli), Baroncioni, Negri, Tomasevic (16' Markovic), N'Diaye (46'Anastasio), Libra (84' Juncaj), Lo Monaco. A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Francioli, Badori, Bousnina. All.: Stefano Morrone
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (71' Bordon), Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz (67' Battisti), Farcomeni (84' Milillo), Calvani; Sulejmani (71' Marinaj), Cuzzarella (71' Montano). A disp.: Bosi, Giacomone, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Guitaldi (sez. Rimini)
Assistenti: Pelosi - Ingenito
Marcatori: Pernaselci (21', L), Sulejmani (29', L), Castaldo (68', B).
Ammoniti: Ferrari (L), Farcomeni (L).
Espulsi: /
Recupero: 2' p.t., 6' s.t.
SECONDO TEMPO
90+6' - Triplice fischio: la Bologna - Lazio Primavera termina 1-2.
90' - L'arbitro assegna sei minuti di recupero.
89' - Gran botta in controbalzo di Juncaj dal limite: conclusione di poco larga.
87' - Gol annullato ai rossoblù. Anastasio pesca in profondità Negri, che trafigge Pannozzo, ma si alza la bandierina del guardalinee. L'esterno partiva in fuorigioco.
84' - Ultimi cambi per le due squadre: nella Lazio Milillo prende il posto di un acciaccato Farcomeni, nel Bologna esce Libra ed entra Juncaj.
81' - Rischia la Lazio. Pannozzo è impreciso in uscita e concede una chance a Ravaglioli, che non riesce, però, a trovare lo spazio per concludere a porta sguranita.
75' - Ancora un cambio tra le fila rossoblù: Ravaglioli prende il posto di Nesi.
71' - Triplo cambio per Punzi: entrano in campo Bordon, Marinaj e Montano, fuori Ciucci, Sulejmani e Cuzzarella.
69' - Ammonito anche Farcomeni per una trattenuta.
68' - Il Bologna la riapre. Castaldo riceve al limite e trova una splendida traiettoria che si infila sotto l'incrocio.
67' - Prima sostituzione nella Lazio: Battisti prende il posto di Munoz.
66' - Traversa del Bologna! Castaldo salta più in alto di tutti sul corner di Lo Monaco e centra il legno di testa.
65' - Occasione Lazio! Cuzzarella recupera sulla trequarti rossoblù e manda in porta Sulejmani: il centravanti apre il piattone destro, ma trova la risposta di Franceschelli
58' - Lo Monaco prova a sorprendere Pannozzo con una punizione insidiosa: il portiere fa buona guardia e respinge.
53' - Ferrari entra in ritardo su Baroncioni: l'arbitro estrae il primo giallo del match.
51' - Anastasio riesce a liberare il sinistro all'interno dell'area biancoceleste, Pannozzo blocca in due tempi il suo tiro centrale.
47' - Sulejmani conclude dal limite col destro, il suo tentativo esce strozzato ed è facile preda di Franceschelli.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
46' - Altri due sostituzioni per i padroni di casa: fuori Lai e N'Diaye, dentro Nordvall e Anastasio.
PRIMO TEMPO
45'+3' - Si chiude il primo tempo: 0-2 all'intervallo.
45'+3' - Occasione Bologna. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Markovic calcia al volo col destro e manco di poco le specchio.
45' - Concessi due minuti di recupero.
40' - Il Bologna prova a reagire, ma sembra aver accusato il doppio vantaggio biancoceleste.
37' - Bordoni calcia centrale dalla distanza, Franceschelli blocca senza problemi.
28' - RADDOPPIA LA LAZIO! Sulejmani penetra in area di rigore, rientra sul mancino e spara all'angolino il pallone dello 0-2.
21' - GOOOL DELLA LAZIO! Corner battuto corto per Ferrari, che trova con un preciso cross la testa di Pernaselci. Il difensore stacca più in alto di tutti e sblocca il match alla prima occasione capitata ai biancocelesti.
16' - Bologna costretto a un cambio: Tomasevic non ce la fa a continuare, al suo posto entro Markovic.
13' - Lai calcia al volo all'interno dell'area biancoceleste, il suo tentativo termina altissimo.
4' - Para Pannozzo! Il portiere biancoceleste neutralizza il rigore di Lo Monaco, che successivamente spedisce fuori la ribattuta.
3' - Rigore per il Bologna! Su un corner rossoblù, Santagostino tocca il pallone con un braccio e l'arbitro assegna il penalty.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Bologna - Lazio Primavera, gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. I tre ko incassati nelle ultime tre uscite, hanno riportato i biancocelesti pericolosamente vicini alla zona play-out, ora distante solamente quattro punti. La squadra di Punzi, dunque, è chiamata a reagire e a far punti contro i rossoblù, attualmente in lotta per un posto tra le prime sei. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.