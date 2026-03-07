Lazio, Maldini c'è: eguagliati gli assist serviti nelle precedenti esperienze

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Maldini ha superato i fastidi al ginocchio e in Coppa Italia è stato subito rilanciato al centro dell’attacco. L’avvio di partita non è stato semplice, con Hien che lo ha marcato stretto per gran parte del primo tempo, ma nella ripresa è riuscito a trovare lo spunto decisivo servendo l’assist per Dele-Bashiru. Un’azione costruita secondo i principi di Sarri: palla ricevuta dalla mezzala e filtrante immediato nello spazio per la corsa del nigeriano.

Come riporta il Corriere dello Sport, per Maldini si tratta del secondo assist in sei presenze con la Lazio, lo stesso numero di passaggi decisivi collezionati nelle precedenti 105 partite giocate tra Milan, Spezia, Empoli, Monza e Atalanta. Nel post gara Sarri ha però sottolineato come ora si aspetti anche più incisività sotto porta: l’obiettivo è vederlo arrivare lui stesso davanti al portiere.