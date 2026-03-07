PRIMAVERA | Lazio ospite a Bologna: Punzi e i suoi cercano il riscatto
07.03.2026 10:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve avere la forza di reagire, in Serie A come nel Campionato Primavera. Gli uomini di Punzi hanno avuto un inizio complicato, poi hanno ottenuto 12 risultati utili consecutivi, ora 3 sconfitte di fila che hanno riportato i biancocelesti più vicini alle posizioni playout (+4 sul Napoli 17esimo) che alla zona ambiziosa della classifica.
Oggi i biancocelesti scenderanno in campo a Bologna alle ore 15:00, servirà decisamente un cinismo maggiore rispetto all'ultima partita persa contro il Lecce al Fersini (0-3), un risultato Un risultato bugiardo viste le occasioni create dalla Lazio.
